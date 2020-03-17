الأم المثالية بالبحر الأحمر: فنيت عمرى لتربية أبنائى وأتمنى زيارة الكعبة.. صور وفيديو

وأضافت الأم المثالية، إنها كافحت من أجل تربية أبنائها بمفردها دون مساعدة أحد وعكفت على تربيتهم بمساعدة أختها الصغرى ياسمين، التى ظلت برفقتها وتساندها فى مواجهة مصاعب الحياة، قائلة" أمنيتى فى الحياة ازور الحرم وأحج بيت الله ده كل أملي".

يذكر أن وزارة التضامن أعلنت عن الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وكان من بينهم الأم المثالية فى البحر الأحمر، والتى استطاعت ان تتحدى كل لظروف من اجل تربية أبنائها.

وتضمنت شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة فى نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، و مدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات ، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصاً على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

كما تضمنت أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة ، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود ( البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضاً حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية ، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنياً.