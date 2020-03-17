اليوم السابع
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اعرف مواعيد عمل مصر للطيران بعد قرار الحكومة بتقليل عدد حضور العاملين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:54 م
اعرف مواعيد عمل مصر للطيران بعد قرار الحكومة بتقليل عدد حضور العاملين مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، وذلك فى إطار توجيهات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأعلنت مصر للطيران، خلال تلك الضوابط، المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس الجارى، تعديل مواعيد العمل بنظام الفترة الصباحية ليكون الحضور من الساعة العاشرة صباحا والانصراف حتى الثانية عشر ظهرا، بالإضافة إلى تخفيض عدد حضور العاملين للوظائف غير المتعلقة بالتشغيل المباشر، لتكون بنسبة 20% من إجمالى العاملين بالتناوب، وذلك وفقا لما تقرره السلطات المختصة بكل جهة بما يضمن سير العمل.

 

بالإضافة إلى اعتبار العاملين غير المتواجدين فى العمل "راحة مدفوعة الأجر" ويكون العامل خلالها متاح على قوة العمل ويمكن استدعائه إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل، ومنح العامل المصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكبد وأمراض القلب والأورام إجازة استثنائية طوال فترة سريان تلك الضوابط.

 

وأضافت مصر للطيران، أن العامل المخالط لمصاب بمرض معدى يتم منحه إجازة استثنائية، وتمنح العاملة الحامل والتى ترعى طفلا أو اكثر يقل عمره عن اثنى عشر عام إجازة استثنائية، وأوضحت أن الإجازات الاستثنائية الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على مستحقات الموظف المالية.

 

فضلا عن قرار الشركة، بمنح العامل العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته، ويحظر أيضا

 

إيفاد العاملين للتدريب أو لحضور ورش العمل طول فترة سريان تلك التعليمان، وتعليق كافة البرامج التدريبة السارية حاليا فيما عدا حالات الضرورة الخاصة بأفراد الركب الطائر والمهندسين المجازين.

 

ويحظر سفر العاملين فى مهام عمل أو حضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال فترة سريان تلك الضوابط.

 
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مصر للطيران

مواعيد عمل

التصدى لكورونا

كورونا

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