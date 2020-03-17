اعرف سبب حصول الأم المثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة على اللقب

كتب على عبد الرحمن - تصوير حسين طلال

قالت أمينة عبد الحميد، الأم المثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة الأولى على مستوى الجمهورية، إنها موظفة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأنها أم لبنتين وولد من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابعت أمينة لـ "اليوم السابع": "زوجى توفى بعد 10 سنوات من زواجنا وإنجابنا ثلاثة أبناء، وقد عانيت معه طول هذه السنوات كونه كان مريض قلب، وأنا لدى إعاقة في قدمى"، مشيرة إلى أنها كافحت من أجل تعليمهم، وزواج البنتين بعد تخرجهم في كلية التجارة.

وأشارت الأم المثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى أنها أسست مؤخرًا جمعية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ويرأس مجلس إدارتها ابنها الذى حصل رغم إعاقته على بكالريوس تجارة ودبلومة تخاطب.

وتضمنت شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020، عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصاً على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

كما تضمنت، أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود "البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان" فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضاً حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية ، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنياً.



أحد الحضور يرتدى كمامة



اعلان الأم المثالية



إعلان الأم المثالية



إعلان الأمهات المثاليات



الأم المثالية



الأمهات المثاليات



الحضور خلال مؤتمر إعلان الأم المثالية



لحظة وصول وزيرة التضامن الاجتماعى



مؤتمر إعلان الأم المثالية



مؤتمر إعلان الأمهات المثاليات



مؤتمر الأم المثالية



نيفين القباج خلال مؤتمر الأم المثالية



نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال المؤتمر



نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى



وزيرة التضامن الاجتماعى ترتدى الكمامة



وزيرة التضامن الاجتماعى ترتدى كمامة طبية



وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن أسماء الأمهات المثاليات



وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن الأمهات المثاليات



وزيرة التضامن ترتدى الكمامة



وزيرة التضامن ترتدى كمامة خلال المؤتمر