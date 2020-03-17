اليوم السابع
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 29 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:04 ص
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 29 حالة صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردني و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، موكدا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد

وكان  وزير الصحة الأردني  الدكتور سعد جابر أعلن  أنه سيتم وقف حركة الطيران من وإلى الأردن اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير الأردني، في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الاردنية، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 18 حالة، فيما تم تطبيق الحجر الصحي الإجباري لنحو 5 آلاف شخص قادمين من الخارج، موضحًا أنه تم اتخاذ أمورًا ضرورية لمنع تفشي الفيروس، حيث تم حجر معظم القادمين من دول ينتشر بها الفيروس.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن الوضع الصحي العام جيد ومطمئن، وأن الحكومة الأردنية قادرة على السيطرة على الوضع.

 

وقال إن الحكومة تستند في إجراءاتها إلى قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني، لافتًا النظر إلى أنها قد تضطر لتفعيل قانون الدفاع والطوارئ خلال الفترة المقبلة دون المساس بالحريات الشخصية.

 

ومن جهة اخرى أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا، والتحديات التى يفرضها على المستوى العالمي.

 

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بتويتر:"بحثت خلال اتصال هاتفي مع أخي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن .. تعزيز العلاقات الأخوية وتطورات انتشار " فيروس كورونا " والتحديات التي يفرضها على المستوى العالمي وسبل مكافحته".

 

ومن جهته قال العاهل الأردني في تغريدة عبر تويتر: "تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا. نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي. حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها إن سمو أخي "أبو خالد" سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين"..

 

 

وزارة الصحة الأردنية

الاردن

كورونا

فيروس كورونا

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