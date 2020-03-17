يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

يشار إلى أن الحكومة الهندية، أعلنت فيروس (كورونا المستجد) المتفشى فى البلاد، بأنه "كارثة مُنذَرة"، فى إجراء وصفته بـ "التخلص الاستثنائى مرة واحدة" للفيروس المعدى واحتواء انتشاره.