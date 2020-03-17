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اجراءات تنظيم عمل الموظفين فى شمال سيناء لمواجهة كورونا .. تعرف عليها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:56 ص
اجراءات تنظيم عمل الموظفين فى شمال سيناء لمواجهة كورونا .. تعرف عليها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قرر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، التصديق على منح العاملين فى المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة إجازة مدفوعة الأجر بنسبة 50٪ للعاملين بالتبادل على أن لا تزيد الإجازة عن أسبوع إعتباراً من اليوم 17 مارس 2020.

وقال محافظ شمال سيناء فى بيان له اليوم ،أن التواجد بنسبة 50٪ ضرورة من قوة كل إدارة وقسم ممثله فى داخل المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة وبما يسمح بتقديم الخدمات الجماهيرية ولا يتعطل دولاب العمل داخل المصلحه .

وأوضح القرار المرافق الرئيسية " مياه – كهرباء - صرف صحى – مستشفيات - إلخ.." يترك تحديد النسبة فيها إلى الرئيس المباشر حتى لا تتعطل الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين ، والتصديق عليها من السلطة المختصة للعمالة التى تستمر فى تقديم الخدمات ولم يتم منحهم إجازة مثل أقرانهم بدل جهود إضافية طبقا لطبيعة العمل.

ويجوز لرئيس المصلحة عدم التصديق للنسبة المحددة داخل الأقسام الفرعية طبقا لطبيعة عمل كل تخصص ، وتقوم جهات المتابعة على جميع المستويات والتأكد من عدم زيادة نسبة الإجازة عن ٥٠٪ على أن تحرر كشوف داخل كل مصلحه بالنسبة المقررة .

وجاء فى البيان،أنه لا يجوز لأى موظف الحصول على أى نوع من الإجازات (الإعتيادية وعارضه) خلال أسبوع العمل المخصص له،ويستثنى من هذه القواعد ويتم منحهم إجازة كامله الفئات الآتية (الأمراض المزمنه المصدق عليها السيدات الحوامل) .

وشهدت شمال سيناء اليوم،تواصل إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وقامت فرق صحية بتطهير وتعقيم مدارس العريش وبئر العبد والمساجد والمقرات الحكومية،كما قامت جامعة العريش بتطهير وتعقيم المدرجات وساحات الكليات والمبانى .


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