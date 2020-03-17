إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون .

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى وادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى " وتم نقل المصابين الى مستشفى حوش عيسى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم

وشهدت محافظة البحيرة عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم اثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة وتم نقل المصابين الى مستشفى ابو حمص المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون وبالفحص تبين مصرع مصرع عامل واصابة 6 اخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.