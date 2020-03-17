اليوم السابع
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أول فيديو لنزول القوات المسلحة لتعقيم الجامعات والمدارس من فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:59 م
أول فيديو لنزول القوات المسلحة لتعقيم الجامعات والمدارس من فيروس كورونا القوات المسلحة تواجه خطر كورونا
كتب زكى القاضى

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو يوضح فعاليات تطهير جامعتي عين شمس والأزهر، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى .

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر .

 

 

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية .


القوات المسلحه

كورونا

الجيش المصرى

فيروس كورونا

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