اليوم السابع
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أول دعوى قضائية فى محاكم الأسرة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:09 م
أول دعوى قضائية فى محاكم الأسرة بسبب فيروس كورونا محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

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مازالت حالة الرعب والقلق تسيطر على العالم بسبب فيروس كورونا اللعين والتي أثرت بشكل واضح على العديد من القطاعات خاصة قطاع السياحة، وذلك بعد إلغاء السعودية الحج والعمرة مؤقتا خوفا من انتشار الفيروس، لذلك قرر زوج يعمل داخل إحدى شركات السياحة استغلال الفيروس بأن يطالب المحكمة الأسرة برفض دعوى النفقة والمصروفات المدرسية الخاصة بابنته الصغيرة لأنه تم إيقاف الشركة التي يعمل بها لأجل غير مسمى بسبب الكورونا. 

بداية الأزمة مع كورونا

بداية الأزمة تمثلت في وقوف "حسام.أ"، 38 سنة، ويعمل بشركة متخصصة في مجال الحج والعمرة، أمام محكمة أسرة الهرم وفى آخر أيام عمل المحاكم قبل قرر وقف العمل بها لمدة 15 يوماَ، حيث ظهر عليه علامات الحزن والأسى، ليؤكد فى الدعوى التى رفعها ضد طليقته "هناء" برفض الدعويين اللتين رفعتهما ضده من نفقة ومصروفات مدرسية لنجلته، وذلك بسبب أن في هذا الوقت الشركة التي يعمل بها قررت وقف عملها لأجل غير مسمى باعتبارها شركة سياحية متخصصة في الحج والعمرة.   

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السعودية تلغى الحج والعمرة لأجل غير مسمى

إلا أنه وبعد أن ألغت السعودية مؤقتاَ الحج والعمرة خوفاَ من انتشار فيروس الكورونا داخل البلاد لذلك أصبح غير قادراَ على مثل هذه الأموال الطائلة التي تطالب بها زوجته من زيادة في نفقة الصغيرة وأجر الحضانة بعد طلاقها كما أنها طالبته أيضاَ بدفع المصروفات الدراسية الخاصة بالصغيرة، ولأنه متزوج من أخرى ولديه طفلين أخرين ينفق عليهما فلا يتحمل مثل هذه المصروفات التي تطالب بها.

 

وأكد الزوج أنه كان يحلم الارتباط بفتاة تتحمل المسئولية معه وتعينه على الحياة وبالفعل تعلق بابنة الجيران التى وثق فيها ويعلم تماما أخلاقها مما دفعه إلى التقدم لها وكانت هي الأخرى معجبة بشخصيته ووافقت على الزواج منه واتفقع على ميعاد الزفاف والذي كان بعد الخطوبة بستة أشهر فقط، ومرت الأيام سريعا وبدأت تحدث المشاكل بينهما بسبب المصروفات وكانت الزوجة تطالبه بالزيادة في الأنفاق على مستلزمات المنزل حتى بدأت المشاكل تحدث بينهما، وأكدت له بعد مرور عام من الزواج أنه لا يكفى احتياجاتها وأنها لا تطيق العيشة معه بالرغم من أنها كانت حاملاَ منه، وحاول الزوج تهدئة الأوضاع بينهما لكنها رفضت تماماَ وطالبته بالطلاق. 

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الزوجة ترفض كل الحلول المطروحة

إلا أن الزوج فوجئ بعد انفصالهما أنها بدأت تتردد على المحاكم لتطالبه بنفقة للفتاة الصغيرة ابنتهما بالرغم من أنه كان يعيطها الأموال التي تكفيها ولكنها كانت تريد المزيد، واستمر هذا الحال طويلاَ لكنه في هذه الفترة قرر ألا تقف حياته عند هذا الحد وتزوج بفتاة أخرى أنجب منها طفلين وأصبح لديه التزامات أخرى لكن في نفس الوقت لم يترك ابنته الصغيرة وكان ينفق عليها ومرت السنوات سريعا حتى ظهر فيروس كورونا والذى أصبح يسبب الرعب والفزع لدى دول العالم أجمع حتى قامت المملكة العربية السعودية بإلغاء الحج والعمرة داخل بلادها، ما تسبب في تأثر شركات السياحة المختصة بالحج والعمرة وحاول الزوج أن يتفاهم مع طليقته إلا أنها رفضت.   

الزوج يلجأ للمحامى

الزوج "حسام.أ" لم يقف مكتوف الأيدي أمام كل هذه الدعاوى التي أقامتها طليقته ضده، حيث اضطر للجوء للمستشار المحامى محمد ميزار، لإيجاد حلول قانونية للخروج من هذه الورطة، حيث وقف "ميزار" أمام المحكمة ودفع برفض الدعوتين 3434 لسنة 2019 أسرة الهرم بالزام المدعي بسداد مصاريف تعليم لصغيرته تبلغ حوالي 26400 ستة وعشرون ألف وأربعمائة جنيه، وكذا زيادة المفروض في الدعوي رقم 2355 لسنة 2015 أسرة الهرم وموضوعها أجر حضانة، وذلك بعد أن أصبح مرتبه لا يتجاوز 2000 جنية.   

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المحامى يتقدم بمذكرة لرفض الدعوتين بسبب كورونا

وقدم "ميزار" مذكرة تتضمن عدة دفوع بأن قرار المملكة العربية السعودية بوقف تأشيرات العمرة وإلغاء كافة تأشيرات تلك الشركات والتزام الحكومة المصرية بذلك، ونظرا للتداعيات العالمية والإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا والذي أدي بالطبع إلى توقف كلي لعمل تلك الشركات وتدهور العمل بها وهو أمر واضح الدلالة وبما لا يدعل مجالاً للشك أن ذلك له مردود سلبي على كل الشركات العاملة في هذا المجال وعلى كل العاملين في هذه الشركات ومنهم المدعي عليهم.

وقرار التوقف لأجل غير مسمي نظراً للتداعيات العالمية لانتشار فيروس كورونا وهذا الأمر يمثل تهديداً بالغ الجسامة والخطورة، لأن معظم الشركات قد تقوم بتسريح العاملين بها وهذا الدفع ليس كلام مرسل بل هو واقع حال لا يمكن الالتفات عنه نظراً لأن قرار المملكة العربية السعودية معمم على كل دول العالم ولم يصنف بلد سجلت حالات إصابة من عدمه وأن القرار هو من قبيل الإجراءات الاحترازية من الملكة العربية السعودية على اراضيها وبالتالي تأثر كل الشركات العاملة في هذا المجال في كل دول العالم – وفقا للمذكرة. 

المحامى محمد ميزار

 المحامى محمد ميزار

وأن طبيعة الربط بين هذا الفيروس اللعين والذي لم يكتشف العالم له علاج حتى الآن هو الغاء كافة تأشيرات العمرة على أراضي المملكة العربية السعودية وهو النشاط الوحيد للشركة التي يعمل بها المدعي عليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك رفض الدعوى لكونها قد اقيمت على غير سند من الواقع أو أن حالة المدعي عليه المالية والمادية والثابتة من مفردات راتبه لا تسمح له بإدخال صغيرته مدارس خاصة أو اجنبية، وهو الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوي لكونها قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون حيث أن دعاوي النفقات وخلافه ذات حجية مؤقتة تدور وجودا وعدما حسب يسار أو يسار المدعي عليه – بحسب "المذكرة". 

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محكمه الاسره

فيرس كورونا

فيروس كورونا

قانون الأحوال الشخصيه

مصاريف النفقه

مصاريف الحضانه

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