اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:49 م
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أمطار خفيفة على الإسكندرية وزيادة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:51 م
أمطار خفيفة على الإسكندرية وزيادة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج ارتفاع الأمواج فى الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة خاصة غرب الإسكندرية، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة وازدياد فى سرعة الرياح، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج وغلق ميناء الإسكندرية.

من جهة أخرى، حذر تقرير التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس الحالي، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وقد تمتد الى أجزاء من محافظات الوجه البحرى وغدا الأربعاء من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وفى يوم الخميس من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وقامت شركة الصرف الصحى برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى بلاغات بتجمع مياه الأمطار، وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية، وتفقد أماكن تمركز سيارات الشفط التابعة لشركة الصرف الصحى. وقامت محطات الرفع بأعمال رفع كفاءتها وأعمال صيانة عاجلة لكافة المعدات.

وأكد اللواء محمود نافع على أن شركة الصرف الصحى تمتلك أسطولا كبيرا لمواجهة النوات بالشتاء، حيث تمتلك الشركة أكثر من 90 سيارة شفط ونحو 4 سيارات للسيول، وقد قامت الشركة بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.


الاسكندرية

امطار الاسكندرية

طقس الاسكندرية

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