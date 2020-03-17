اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:32 م
خالد صلاح
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ألمانيا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 7272 ووفاة 17

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:27 ص
ألمانيا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 7272 ووفاة 17 محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

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ذكرت صحيفة لوكال الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 7 آلاف و272 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء ألمانيا، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز ومعهد روبرت كوخ، وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن هناك زيادة بنحو 2700 منذ يوم السبت الماضى عندما تم تسجيل 4525 حالة من ضمنها أكثر من 2700 حالة فى ولاية شمال الراين - وستفاليا الاتحادية فى أقصى غرب ألمانيا وهى الولاية الأكثر سكانًا.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من بين جميع الحالات المؤكدة منذ يناير الماضي، تعافى حوالى 67 شخصًا بينما تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة بسبب الفيروس.
 
وقررت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات أمس "الإثنين" منع إقامة الصلوات الجماعية لكل الأديان، وكذلك اللقاءات فى الأندية ورحلات الحافلات.
 
ونص قرار المنع -الذى تلته المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل- على منع التجمعات فى الكنائس والمساجد والمعابد وتجمعات الطوائف الدينية الأخرى.
 
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدبار -فى وقت سابق- أن هناك بعض الألمان يواجهون صعوبات فى العودة إلى البلاد، خاصة فى تركيا وإندونيسيا والفلبين، مضيفة أن الوزارة تتواصل على نحو مكثف مع شركات الطيران وشركات السياحة لإيجاد حلول لتلك الأزمة.
 

المانيا

فيروس كورونا

كورونا

مصابى كورونا

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