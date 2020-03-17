اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:47 م
خالد صلاح
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ألمانيا ترفع درجة خطورة "كورونا" على الصحة العامة إلى مرتفعة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:05 م
ألمانيا ترفع درجة خطورة "كورونا" على الصحة العامة إلى مرتفعة غلق الحدود الألمانية بسبب كورونا
أ ش أ

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 أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في ألمانيا (معهد روبرت كوخ)، اليوم الثلاثاء، رفع درجة خطورة فيروس "كورونا" الجديد على الصحة العامة إلى "مرتفعة".
 
وقال رئيس المعهد لوثار فيلير -حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية- إنه لوحظ مواجهة المستشفيات حتى الكبرى منها لمشاكل في التعامل مع انتشار الفيروس، مضيفًا أنه يجب القيام بكل ما هو ممكن لمنع تشكل أي سلاسل لنقل العدوى.
وتابع فيلير أنه من المتوقع أن يكون عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه للمعهد وأنه لا يعرف حتى الآن الحجم الذي سيصل إليه معدل الوفيات.
كما لفت إلى أن مدينة هاينزبرغ وولاية "شمال الراين وستفاليا" تأثرا بشكل خاص بتفشي الفيروس. ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا حتى الآن إلى 7272.

المانيا

كورونا

صحة

مركز السيطرة على الأمراض

معهد روبرت كوخ

الصحة العامة

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