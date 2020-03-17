ألمانيا تحظر دخول مواطنى الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبى

وكالات

فرضت السلطات الألمانية اليوم قيوداً على دخول مواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا وذلك في إطار جهود برلين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الداخلية الألمانية أن هذا الإجراء ينطبق على الرحلات الدولية جواً وبحراً المنطلقة من خارج دول التكتل، مشيرة إلى وجود استثناءات بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون حقوق إقامة طويلة الأمد في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة عبر الفيديو اليوم الثلاثاء إنهم اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا لكنهم اتفقوا على إقامة مسارات سريعة عند حدود بلادهم لمواصلة حركة السلع، وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية فى مؤتمر صحفي إن مسألة تطبيق إغلاق الحدود أمام المواطنين القادمين من دول أخرى تعود إلى الدول الأوروبية.

وأضافت "العدو هو الفيروس وعلينا الآن أن نبذل كل ما فى وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا.. نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب، ولن نتردد فى اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع".