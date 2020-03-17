أردوغان يواصل القمع.. إلقاء القبض على رجل أعمال بتهمة الانتماء لشبكة جولن

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قمعه، حيث اعتقلت شرطة اسطنبول اليوم الثلاثاء رجل الأعمال التركي مبارز مانسيموف قربان أوغلو الذي يحمل أيضا جنسية أذربيجان، ضمن حملة ضد المشتبه بصلتهم بشبكة متهمة بتنفيذ محاولة انقلاب في عام 2016.

وقربان أوغلو هو مؤسس ورئيس مجموعة بالمالي التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها وتشغّل أسطولا للشحن.

وقالت الشرطة ووكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إنه تم اعتقال قربان أوغلو في مطلع الأسبوع وإن محكمة أصدرت أمرا رسميا بالقبض عليه لصلاته مع شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن التي يتهمها الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصا.

وتم تفتيش منزل قربان أوغلو ومجموعته التي لم يتسن الحصول على تعليق من أي من العاملين فيها.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن محكمة اسطنبول أمرت باستمرار حبسه بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وقدرت مجلة فوربس ثروة قربان أوغلو في عام 2015 بمليار و300 مليون دولار، وتشمل استثماراته منتجات الألبان ووسائل الإعلام والمنتجعات والطائرات وكذلك أسطول ناقلات.

ولد قربان أوغلو في باكو عاصمة أذربيجان وصار مواطنا تركيا في عام 2006.