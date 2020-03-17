أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 17-3-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 17-3-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 512.470 مليار جنيه.

إيقاف تداول 70 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 70 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 70 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات، جى بى اوتو، المجموعة المالية هيرمس القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بنك قناة السويس، للتعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، حديد عز، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، القلعة للاستشارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، مجموعة بورتو القابضة، القابضة، دايس للملابس الجاهزة، السويدى إليكتريك، مدينة نصر للإسكان والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، القناة للتوكيلات الملاحية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، اسيك للتعدين-اسكوم، بلتون المالية القابضة، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلى للتنمية والاستثمار، جنوب الوادى للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، النساجون الشرقيون للسجاد.

وتم أيضا إيقاف تداول أسهم؛ مصر للأسمنت-قنا، أجواء للصناعات الغذائية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، الشمس للإسكان والتعمير، الدولية للمحاصيل الزراعية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير، الاستثمار العقارى العربى، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، اودن للاستثمارات المالية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، جلاكسو سميثكلاين، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب.

وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الدلتا للسكر، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، النعيم القابضة للاستثمارات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتمود، شركة النصر للأعمال المدنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للمحابس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المصرية للاتصالات، العرفة للاستثمارات والاستشارات، البنك المصرى الخليجى، العالمية للاستثمار والتنمية.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، حديد عز، السويدي إليكتريك، بورتو القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، القلعة للاستشارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة.

البورصة تخسر 15.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 512.470 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 512.470 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 200.6 مليون ورقة مالية بقيمة 552.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.65%، والعرب على 7.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.10%.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 87.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.46% ليغلق عند مستوى 1255 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 10337 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.75% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 585 نقطة.

وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

صفقات شهدت البورصة المصرية، تنفيذ 11 صفقة تتعدى قيمتها مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وهم الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى بحجم تداول بلغ 1.1 مليون ورقة مالية بقيمة 11.1 مليون جنيه، البنك التجارى الدولى بحجم بلغ 121.4 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون جنيه، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بحجم 300 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بحجم تداول 38 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون جنيه. شهدت البورصة المصرية، تنفيذ 11 صفقة تتعدى قيمتها مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وهم الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى بحجم تداول بلغ 1.1 مليون ورقة مالية بقيمة 11.1 مليون جنيه، البنك التجارى الدولى بحجم بلغ 121.4 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون جنيه، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بحجم 300 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بحجم تداول 38 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة سبيد ميديكال بحجم مليون سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا بحجم 360 ألف سهم بقيمة 1.512 مليون جنيه، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بحجم تداول 481.6 ألف سهم بقيمة 1.377 مليون جنيه، بنك قطر الوطنى الأهلى بحجم 28.5 ألف سهم بقيمة 1.268 مليون جنيه، السويدى إليكتريك بحجم تداول 189 ألف سهم بقيمة 1.203 مليون جنيه، القلعة للاستشارات المالية بحجم 1.192 مليون سهم بقيمة 1.159 مليون جنيه، المصرية للمنتجعات السياحية بحجم تداول 946.8 ألف سهم بقيمة 1.117 مليون جنيه.