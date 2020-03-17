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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة رئيس الوزراء
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة: السماح للسائحين بمصر باستكمال برامجهم والمغادرة وفق توقيتاتهم، والصحة تنفى ما تم تداوله بـ الجارديان البريطانية عن زيادة معدلات كورونا فى مصر.

السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لوزارة النقل ويوجه باستكمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة

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وزير الطيران: على استعداد لاجلاء أى مصرى يريد العودة قبل تعليق الطيران

صور.. وزير السياحة: رغم الخسائر التى سنتكبدها ولكن صحة المصريين أهم

المتحدث العسكرى ينفى قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا

الحكومة تنفى شائعة أن مصر لديها 19ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

رئيس الوزراء للمواطنين: "أناشدكم الالتزام وعدم الاستخاف بفيروس كورونا"

رئيس الوزراء: تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية من 19حتى 31 مارس

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