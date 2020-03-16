اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 11:35 م
خالد صلاح
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90 % من العمالة بالأمم المتحدة بالنمسا تعمل من المنزل بسبب"كورونا"

الإثنين، 16 مارس 2020 09:03 م
90 % من العمالة بالأمم المتحدة بالنمسا تعمل من المنزل بسبب"كورونا" الامم المتحدة ارشيفية
ا ش ا

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 أكد مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا أن 90 %من العمالة في المقر تعمل حاليًا من المنزل للمساهمة في تقليل عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان لمقر الأمم المتحدة اليوم الاثنين  أن 307 موظفين فقط من أصل 5 آلاف موظف حضروا إلى مقر الأمم المتحدة لمهام تتعلق بالأمن وسلامة المقر الأممي.
وأشار البيان إلى جميع المنظمات الدولية التي تعمل في مقر الأمم المتحدة وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب مكافحة المخدرات ومنظمة التنمية الصناعية "يونيدو" يسعون إلى المساهمة في جهود النمسا لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.
ونوه البيان باستمرار تدابير تقليل وجود الموظفين في مقر الأمم المتحدة إلى أقل عدد ممكن يمكن تحقيقه بهدف تقليل مخاطر انتشار عدوى الفيروس.
 
كما أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن وباء كورونا المستجد، هو أزمة تؤثر على الجميع، مطالبا بإظهار التضامن مع الفئات الأضعف وهم كبار السن والمرضى، قائلا :" معًا يمكننا التغلب على تهديد فيروس كورونا".
 
وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"إن وباء COVID19 # هو أزمة تؤثر على الجميع، يجب علينا جميعًا أن نؤدي دورنا من خلال إظهار التضامن مع الفئات الأكثر ضعفًا - كبار السن والمرضى والأشخاص الذين ليس لديهم رعاية صحية موثوقة، معًا، يمكننا التغلب على تهديد فيروس كورونا".
 
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.
 
وأضافت المنظمة - وفقا لشبكة "سى أن إن" الأمريكية اليوم الأحد، أن 5 آلاف و393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائى، تم تسجيل حالات الإصابة فى 141 دولة، موضحة أن الصين مازالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفا و48 حالة، تلتها إيطاليا التى سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما تأتى إيران فى المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.
 
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

 


الأمم المتحدة

النمسا

فيينا

كورونا

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