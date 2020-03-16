3 ولايات أمريكية تحظر تجمع أكثر من 50 شخصا لمنع انتشار "كورونا"

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قررت ولايات "نيويورك" و"نيو جيرسي" و"كونيتيكيت" الأمريكية ،اليوم الاثنين، حظر التجمعات لأكثر من 50 شخصا في إطار محاولات منع تفشي فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد -19).

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن حكام الولايات الثلاثة أعلنوا هذا الإجراء إلى جانب الاتفاق على إغلاق صالات المراهنة وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما بدءا من مساء اليوم، فضلا عن تعليق خدمات تناول الطعام داخل المطاعم والملاهي الليليلة بدءا من مساء اليوم والسماح فقط بخدمات طلبات الطعام.

ومن جهة اخرى قال مصدر حكومي، اليوم الاثنين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالى، إن إيطاليا تبنت قرارا لدعم الاقتصاد المتضرر من جراء أسوأ تفشى لفيروس كورونا فى أوروبا بحزمة حجمها 25 مليار يورو .

سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 أمس الأحد فقط، فى أكبر حصيلة يومية على الإطلاق لأى بلد، بما في ذلك الصين، بينما يكابد مستشفياتها مصاعب لاستيعاب سيل حالات الإصابة الجديدة.

يستهدف القرار تخفيف الصدمة الواقعة على الاقتصاد في ظل إجراءات صارمة أُعلنت الأسبوع الماضي لمحاولة احتواء التفشي، فقد تقرر إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم وإلغاء المناسبات الرياضية، وطُلب من الإيطاليين البقاء في منازلهم إلا للضرورة .

وبحسب مسودة اطلعت عليها رويترز، يشمل القرار الجديد تعليق مدفوعات ديون الشركات باستخدام ضمانات حكومية للبنوك وتقديم مزيد من الأموال لمساعدة الشركات على دفع أجور العاملين الذين تقرر الاستغناء عنهم مؤقتا بسبب الإغلاق العام.