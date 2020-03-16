257 مليون دولار صادرات الصناعات النسيجية خلال يناير الماضى

كتبت سماح لبيب

أعلن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية عن تراجع طفيف في صادرات مصر من الصناعات النسيجية خلال شهر يناير الماضى لتسجل 257 مليون دولار فى مقابل 258 مليون دولار خلال يناير 2019، بتراجع قدره 0.4%. .

وأرجع التقرير الشهرى الصادر عن المجلس اليوم الاثنين، أن الانخفاض جاء نتيجة تراجع قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 3%، بينما شهدت صادرات المفروشات المنزلية ارتفاعا بنسبة 9%، والغزل والمنسوجات بنسبة 2%.

وارتفعت صادرات الصناعات النسيجية إلى الولايات المتحدة بنسبة 1% لتسجل 96.2 مليون دولار فى مقابل 95.6 مليون دولار خلال يناير 2019 ، وللدول الإفريقية بنسبة 15% لتبلغ 4.5 مليون دولار فى مقابل 3.9 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من الصناعات النسيجية إلى الدول العربية خلال يناير الماضي بنسبة 6% لتبلغ 30 مليون دولار في مقابل 32 مليون دولار خلال يناير 2019، وللدول الأوروبية بنسبة 2% لتسجل 80 مليون دولار في مقابل 82 مليون دولار، لتستحوذ على 31% من إجمالي قيمة الصادرات، بينما ارتفعت قيمتها لباقي دول العالم بنحو 6% لتبلغ 47 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار.

واستحوذت 10 دول على 81.3% من إجمالي صادرات الصناعات النسيجية المصرية خلال يناير الماضي بقيمة 209 ملايين دولار، يأتي على رأسها أمريكا التي تسيطر على 37.4% من إجمالي قيمة الصادرات.

وتراجعت قيمة صادرات الصناعات النسيجية لأسبانيا بنسبة 37% لتبلغ 11 مليون دولار في مقابل 17 مليون دولار خلال يناير 2019، وبريطانيا بنسبة 17% لتبلغ 10 ملايين دولار في مقابل 12 مليون دولار، ومن الجزائر بنسبة 31% لتبلغ 6 ملايين دولار فى مقابل 8 ملايين دولار.

وارتفعت صادرات الصناعات النسيجية لبلجيكا بنسبة 59% لتبلغ 5 ملايين دولار خلال يناير 2020 في مقابل 3 ملايين دولار خلال نفس الشهر من 2019، وبنفس النسبة لهولندا لتسجل 5 ملايين دولار، وللسعودية بنسبة 29% لتسجل 6 ملايين دولار في مقابل 5 ملايين دولار.

وزادت قيمة صادرات الصناعات النسيجية لتركيا بنسبة 12% لتبلغ 34 مليون دولار في مقابل 31 مليون دولار، ولإيطاليا بنسبة 4% لتبلغ 19 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار خلال يناير 2019، ولألمانيا بنسبة 2% لتبلغ 17 مليون دولار في مقابل 14 مليون دولار.