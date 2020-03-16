اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 05:44 م
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وفاة طفلة فى حريق بمخيم للمهاجرين فى اليونان

الإثنين، 16 مارس 2020 05:08 م
وفاة طفلة فى حريق بمخيم للمهاجرين فى اليونان حريق - أرشيفية
رويترز

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قال مسؤولون فى إدارة الإطفاء باليونان، إن طفلة توفيت فى حريق شب، اليوم الاثنين، بمخيم مكتظ بالمهاجرين فى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقال متحدث، إن النار اشتعلت في حاويتين تستخدمان سكنا لمهاجرين بمخيم موريا وامتدت إلى بعض الخيام.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لرويترز "خلال العملية (التي تمت لإخماد الحريق) عُثر على فتاة صغيرة ميتة"، ويتراوح عمر الطفلة بين 6 و7أعوام، ولم يتضح سبب الحريق على الفور.

وتم إنشاء مخيم موريا لإيواء أقل من ثلاثة آلاف شخص لكن يقيم في المخيم والمنطقة المحيطة به نحو 19 ألف شخص في ظروف بائسة.

وكانت ليسبوس معبرا رئيسيا لأعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عامي 2015 و2016، وحدثت زيادة في عدد القادمين إلى الجزيرة بعد أن أعلنت تركيا يوم 28 فبراير أنها لم تعد ملتزمة بمنع الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين تستضيفهم من الوصول إلى أوروبا بسبب احتمال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إليها من سوريا.


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