اليوم السابع
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وزير الطيران يجتمع برؤساء الشركات لوضع خطة الطوارئ

الإثنين، 16 مارس 2020 09:02 م
وزير الطيران يجتمع برؤساء الشركات لوضع خطة الطوارئ محمد منار وزير الطيران
كتب محمود عبد الغنى

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يجتمع الآن وزير الطيران الطيار محمد منار بكافة رؤساء الشركات القابضة والتابعة لوضع خطة الطوارئ في ضوء توحيهات مجلس الوزراء، لبحث عودة الركاب الحاجزين بعد يوم الخميس من كافة المطارات المصرية، والقادمين للبلاد بعد هذا الموعد، كما يتم بحث مصير النقل الداخلي والشحن الجوى

 

وكان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم الاثنين، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا

 

وكان قد صرح الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، أن هناك لجنة طارئة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأمور عن قرب، مؤكدا أن الدولة على أتم استعداد لاجلاء أى مصرى يريد يالعودة لمصر قبل قرار تعليق الطيران.

 

وقال "منار"، خلال موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنه بالرغم من أن خسائر القرار عالية ولكن صحة المصريين أهم.

 

 


مطار القاهرة

وزارة الطيران

اخبار المطار

وزير الطيران

طوارئ

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