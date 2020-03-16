وزير الصحة التركى يعلن وقف رحالات الطيران إلى أوروبا بسبب كورونا

كتب- هاشم الفخراني

قال زير الصحة التركي فخر الدين كوجا اليوم، بعد اجتماع مجلس العلوم الذى عقد في مدينة أنقرة حول فيروس كورونا أنه اعتبارا من الغد 17 مارس سيتم إيقاف جميع رحلات الطيران إلى عدة دول حول العالم، مضيفا أن الدول تشمل أيرلندا وسويسرا والمملكة المتحدة.

قالت وسائل إعلام تركية أن أب تركى فى مدينة دوزجه التركية قام بتهريب طفلته (5 سنوات) من المستشفى بعد الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا، وقبل ظهور نتائج تحاليلها، وقامت الشرطة بتوقيفهما بعد ابلاغ المستشفى، وذلك وسط انتشار فيروس كورونا المستجد فى تركيا.

وفى واقعة أخرى، قالت صحيفة يني جازيتاسي، إن السلطات قامت باخلاء بيوت الطلبة من أجل تحويلهما إلى حجر صحى فى اسطنبول.

وأصدرت السلطات التركية تعليمات للطلبة في البيوت التابعة لوزارة الشباب والرياضة في إسطنبول بالإخلاء من أجل تحوليها إلى حجر صحي للعائدين من العمرة والمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل، قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالى عدد الإصابات إلى 18 وذلك فى أكبر زيادة يومية منذ الإعلان عن أول حالة فى الأسبوع الماضي.

وقال الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة فى البلاد بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وافدين من أوروبا وثلاثة من الولايات المتحدة.