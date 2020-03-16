اليوم السابع
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هايتى تغلق الحدود مع الدومينيكان وتحظر الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 11:39 م
هايتى تغلق الحدود مع الدومينيكان وتحظر الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا فيروس كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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أكدت السلطات فى هايتى إغلاق الحدود مع جمهورية الدومينيكان، بالإضافة إلى حظر الرحلات الجوية من إلى أوروبا ودول أمريكا اللاتينية أيضا التى انتشر بها الفيروس، حسبما قالت قناة "سى دى إن" التابعة لجمهورية الدومينيكان.

وأعلن رئيس الوزراء الهايتى، جوزيف جوثى في مؤتمر صحفى أن الحدود مع جمهورية الدومينيكان تم إغلاقها أمس الأحد، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 شخصا.

وكان رئيس هايتى، جوفينيل مويز، أعلن في بداية مارس الجارى ، تنصيب رئيسا جديدا للوزراء في البلاد فى محاولة لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه وبعد "مشاورات مع الفصائل المخلتفة، قررتُ أن يكون جوت جوزيف رئيسا جديدا للوزراء".

وأوضح رئيس هايتى، أن جوزيف مكلف بتشكيل حكومة بأسرع وقت تكون قادرة على مواجهة "تحديات اللحظة".

وكان أفراد الشرطة انتشروا فى شوارع هايتى الأيام الماضية في احتجاجات عنيفة أطلقت خلالها النار والغاز المسيل للدموع قرب قصر الرئاسة في العاصمة بورت أو برنس مع تصاعد الغضب من رواتبهم وأوضاعهم. ونظمت الشرطة احتجاجها في أول يوم من كرنفال تشهده البلاد في الوقت الذي تواجه تلك الدولة الفقيرة الواقعة في الكاريبي صعوبة بسبب أزمة اقتصادية وسياسية مطولة.

وقال المحتجون "ليست هناك أموال لرجال الشرطة ولكن هناك أموال تكفي للكرنفال". وكانت تلك القشة الأخيرة بعد سلسلة من التحديات الأخرى من بينها عدم كفاية الرواتب والأوضاع غير الملائمة.

ولم يعرف على الفور من الذي أطلق النار أو الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاج الذي تعارض مع الاحتفالات بالكرنفال. وقال شاهد من رويترز إنه تم أيضا إضرام النار في منصة أقامتها وزارة الدفاع وكان يحريها الجيش .

وارتدى بعض المحتجين زي الشرطة وحملوا سلاحا ولكنهم غطوا وجوههم لدى توجههم من حي ديلماس الراقي صوب ساحة دي مارس التي تمثل المكان الرئيسي للكرنفال.

 


هايتي

الدومينيكان

أمريكا اللاتينية

فيروس كورونا

كورونا

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