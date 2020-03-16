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نقيب الزراعيين: تطهير مقرات النقابة والنوادي بالمحافظات للوقاية من كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 03:00 م
نقيب الزراعيين: تطهير مقرات النقابة والنوادي بالمحافظات للوقاية من كورونا تطهير مقرات نقابة الزراعيين للوقاية من كورونا
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه تم البدء الفورى فى إجراءات التعقيم للأندية والمقار التابعة لنقابة الزراعيين بالقاهرة والمحافظات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك لحماية أعضاء النقابة والتنسيق مع الجهات الأخري لتنفيذ خطة الدولة في تنفيذ إجراءات الوقاية من المرض.
 
وأضاف خليفة، فى بيان، أصدرته النقابة اليوم، الإثنين، أن هذه الإجراءات تأتى ضمن استكمال خطة الدولة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية لضمان نجاح خطة الدولة فى السيطرة على المرض واحتواءه كأحد أدوات الوقاية من الفيروسات التى تهدد الصحة العامة والبيئة.
 
وشدد نقيب الزراعيين على أهمية الإلتزام بالحد من حركة الأفراد داخل البلاد كأحد أدوات نجاح الوقاية من الأمراض مع الالتزام بتنفيذ حزمة من التوصيات الصحية المتعلقة بالنظافة العامة والشخصية والالتزام بالعزل الصحي لمنع انتشار المرض، مشددا على أهمية الإجراءات الوقائية السليمة والصحية لضمان نجاح حملة الحكومة للتوعية بأدوات الوقاية من فيروس كورونا.
 
وأشار خليفة، إلي ضرورة دعم أجهزة الدولة في التصدي لمخاطر المرض من خلال الإلتزام بالتوصيات الصحية للتعامل مع المرض والحد من التواجد داخل المناطق المغلقة وخاصة الأسواق التجارية أو الازدحام في مناطق التسويق في الطرقات ووسط المدينة مع سرعة الإبلاغ في حالة الاشتباه بالأعراض المرضية.
 
يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توجيه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
 
 
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نقابة الزراعيين

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