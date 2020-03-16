مصادرة "الشيش" بالمقاهى لمواجهة فيروس كورونا باابوقرقاص

المنيا - حسن عبد الغفار

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا ، حملة مكبرة برئاسة العقيد محمد صلاح أبوكريشة ،لضبط جميع الشيش بالمقاهى و المحال العامة، وذلك من الإجراءات الاحترازيه للحد من انتشار "فيروس كورونا" التي تتخذها محافظة المنيا بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمنع تدخين الشيشة داخل المقاهى والكافيهات

وشدد رئيس المركز على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرر منع تدخين الشيشة منعاً باتاً داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، لهذا القرار، مؤكداً على أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد أصدر عدداً من التوجيهات للمحافظين، فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية، والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس الكورونا.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة في البيان الذى أصدرته منذ أيام وعلي رأسها التحذير من مخاطر تداول " الشيشة " في المقاهي والمطاعم والكافيهات ، وأشار شعراوي إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس ، لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفى إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع " الشيشة".

وقال شعراوي إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فوراً باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الامراض.