اليوم السابع
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مركزى البحرين يخفض سعر الفائدة الرئيسى 75 نقطة أساس

الإثنين، 16 مارس 2020 04:46 م
مركزى البحرين يخفض سعر الفائدة الرئيسى 75 نقطة أساس مصرف البحرين المركزي
رويترز

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خفض مصرف البحرين المركزي سعر فائدته الأساسي بواقع 75 نقطة أساس اليوم الاثنين، مقتفيا أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذى خفض أسعار الفائدة لديه إلى ما يقرب من الصفر قبل يوم من أجل دعم الاقتصاد في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

وخفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة وعلى ودائع الأسبوع الواحد والشهر الواحد بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.75 %، و1% و1.45 %على الترتيب.

وخفض سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض بنفس المقدار من 2.45 % إلى 1.70%.

 

  

 

 


مصرف البحرين المركزي

فيروس كورونا

البنك المركزي الأمريكي

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