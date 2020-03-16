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محمد بن زايد: الإمارات ستحفز الاستثمار فى ظل مخاوف فيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 08:10 ص
محمد بن زايد: الإمارات ستحفز الاستثمار فى ظل مخاوف فيروس كورونا محمد بن زايد
رويترز

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قال ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين، إن السلطات فى الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا فى البلاد. ويوم السبت أعلن مصرف الإمارات المركزى عن حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشى فيروس كورونا.

وقال محمد بن زايد إن السلطات تخطط لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية. وأضاف أن لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية وعضوية البنوك المحلية ستقوم بمتابعة "برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي فى ظل الظروف الراهنة".

كما قال إن برامج التحفيز فى أبوظبى "تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادى والمالى فى الدولة".

وأضاف "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة فى ضوء التحديات الحالية".

وأعلنت الإمارات يوم الأحد عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 98.

وأغلقت أبوظبي مراكز ترفيهية ووجهات جذب سياحية رئيسية يوم السبت، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات ستوقف إصدار تأشيرات الدخول، باستثناء تلك المخصصة للدبلوماسيين الأجانب، اعتبارا من يوم الثلاثاء.

 


محمد بن زايد

الامارات

فيروس كورونا

مصرف الإمارات المركزى

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