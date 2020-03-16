محلل سعودى يتهم قطر باستغلال كورونا لبث الشائعات ضد الدول العربية

كتب أحمد عرفة

اتهم خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، قطر باستغلال فيروس كورونا لبث الشائعات ضد الدول العربية، قائلا إنه ليس هناك ماهو أسوء من فيروس كورونا، إلا المحاولات الفاشلة لتسييس الفيروس، لتحقيق أهداف ومكاسب للنيل من المملكة العربية السعودية، وهذا يعكس أعلى درجات الإفلاس الذي تعيشه قطر والإعلام التابع لها.

وأضاف المحلل السياسى السعودى، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن إيران تدفع ثمن سياساتها التي كانت تركز على المغامرات الخارجية وإسقاط مسألة التطوير الداخلي من حساباتها، وهو ما قاد لخروج فيروس كورونا عن السيطرة في الداخل الإيراني حيث سجلت آخر الإحصائيات وفاة 129 حالة جديدة فى إيران ليصل إجمالي الوفيات إلى 853، بسبب غياب التطوير الصحي.

وأوضح خالد الزعتر، أن فيروس كورونا في الحالة الإيرانية خرج عن السيطرة، لافتا إلى أن أخر الإحصائيات تؤكد وفاة 129 حالة جديدة في إيران وإجمالي الوفيات وصل إلى 853، ما يؤكد خطر إيران على الصحة العامة وضرورة عزلها .

وفى وقت سابق حثت الصين الولايات المتحدة اليوم الاثنين، على رفع العقوبات عن إيران فورا فى الوقت الذى تتصدى فيه طهران لتفش متزايد لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية على تويتر: "استمرار العقوبات على إيران يتعارض مع الإنسانية ويعرقل رد إيران على الوباء وتسليم الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى للمساعدات الإنسانية".

وأودى التفشي المتصاعد لكورونا في إيران بحياة 853 شخصا وأصاب 14991 آخرين، وتعد إيران أكثر البلاد تضررا من كورونا في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران النفطية في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الذى أبرمته إيران في 2015 مع 6 دول كبرى.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 5 مليارات دولارات للتصدى لتفشى فيروس كورونا.