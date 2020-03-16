اليوم السابع
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محافظ قنا: زائر واحد لكل مريض بجميع مستشفيات المحافظة

الإثنين، 16 مارس 2020 11:19 م
محافظ قنا: زائر واحد لكل مريض بجميع مستشفيات المحافظة جانب من الزيارة
قنا - وائل محمد

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قرر اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ،منع زيارات المرضى بجميع مستشفيات المحافظة، واقتصار الزيارة على مواطن واحد فقط للمريض يوميا ولمدة ساعة واحدة من ٣ الى ٤ مساءا ،بهدف حماية المرضى والزائرين والعاملين بالمستشفيات يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .


وشدد الداودى على المسئولين عن إدارة المستشفيات، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تضمن تنفيذ هذا القرار بدءا من الغد.

فى سياق أخر أفتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وحدة أبو نبوت الصحية بقرية أبو دياب شرق بمدينة دشنا بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا والأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة


وعقب الإفتتاح تفقد الداودى أقسام الوحدة الصحية مشيرا الى انه تم إنشائها بتكلفة ٧ ملايين جنيه وسوف تخدم ٥ الآف مواطن تقريبا من اهالى القرية يأتى ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين فى جميع ربوع الوطن لاسيما المناطق الأكثر احتياجا


وأضاف المحافظ أن المرحلة المقبلة سوف تشهد عدة إفتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع العام على المواطنين وينعكس أثرها بشكل إيجابى على مستوى معيشة المواطنين .

 


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