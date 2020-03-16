اليوم السابع
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محافظ دمياط تعلن غلق 188 مركز للدروس الخصوصية خلال يومين

الإثنين، 16 مارس 2020 07:56 م
محافظ دمياط تعلن غلق 188 مركز للدروس الخصوصية خلال يومين محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن مديرية الأمن تواصل تنفيذ حملاتها لغلق مراكز الدروس الخصوصية وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" وللحد من انتشاره بعد صدور قرار بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد ولمدة أسبوعين وكذا رصد الأنشطة التعليمية غير الحكومية والتعامل الفورى لغلقها وتشميعها لمنع التجمعات حيث أسفرت تلك الحملات عن غلق 129 مركز يوم السبت الماضيين وكذا 59 مركز آخر أمس الأحد بإجمالى 188 مركز للدروس الخصوصية.

من ناحية أخرى إتخذت محافظة دمياط عددا من الخطوات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أصدرت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القرار رقم 159 لسنة 2020 بشأن منع إقامة وتجمع الأسواق الشعبية التى تقام أسبوعياً بنطاق المحافظة مثل " سوق الجمعة بمدينة دمياط، سوق السبت بمدينة فارسكور، سوق الخميس بمدينة الروضة،" وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والباعة الجائلين ومنعاً لإنتشار الأوبئة.

كما أصدرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم 157 لسنة 2020 بشأن حظر استعمال الشيشة فى المقاهى والكافيتريات بنطاق المحافظة وذلك بعد صدور بيان وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر الشيشة فى نقل فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" و كذلك تأثيرها على مناعة الجسم بشكل عام مما يجعله أكثر ضعفاً فى مواجهة الفيروس.

هذا وفى حالة عدم إلتزام أصحاب المقاهى العامة والكافيتريات سيتم اتخاذ إجراءات الغلق حيالها وفصل المرافق عنها فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة الفيروس.


دمياط

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كورونا

منال عوض

اخبار المحافظات

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