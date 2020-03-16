محافظ بورسعيد يُعلق العمل بالبصمة داخل المصالح الحكومية ويمنع الشيشة بالمقاهي

بورسعيد – السيد فلاح

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليق العمل بتوقيع البصمة في الحضور والانصراف للعاملين وكذلك دفاتر الإمضاء علي أن يتم استبدالهم بكشف من خلال مدير كل إدارة داخل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية بالمحافظة كإجراء وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ بورسعيد على تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وذلك ضمن عدد من الإجراءات التى اتخذتها محافظة بورسعيد لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بما يضمن سير العمل بفاعلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء كما قرر اللواء عادل الغضبان منع التدخين الشيشة بالمقاهي والكافتيريات كإجراء وقائي واحترازي.

كان محافظ بورسعيد قد قرر اليوم، تخفيض نسبة ٧٥٪ من قوة العاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء، والإبقاء فقط على ٢٥ ٪ من العاملين، وذلك طبقا لاحتياجات العمل، على أن يحدد كل مدير إدارة داخل الديوان العام والمديريات والأحياء العاملين، بحيث لا يتعدى نسبة تواجد العاملين ٢٥٪ وذلك لمدة محددة لحين الانتهاء من الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد محافظ بورسعيد أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء يستثنى من ذلك القرار المرافق الخدمية والتى تستمر بكامل قوتها والتى منها المستشفيات ومرفق الإسعاف وجهاز الإنقاذ والطوارئ وعمال النظافة والصرف الصحي وقطاع التموين حتى تتمكن من القيام بأداء عملها بالشكل الأمثل لمواجهة الفيروس المستجد.

كما أكد محافظ بورسعيد أن يتم تكثيف حملات التعقيم والتطهير فى المؤسسات والمنشآت الحكومية وتقليل التجمعات منعا لانتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة محددة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة الفيروس المستجد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الخطة الشاملة للتعامل فى هذا الشأن تشمل تعقيم المدارس والجامعات أثناء تعليق فترة الدراسة لمدة أسبوعين والتعامل بكل حزم مع المدرسين الذين يجبرون الطلبة على الدروس، والعمل الدورى على تعقيم وتطهير المنشآت العامة والخاصة ومنع أى تجمعات للمواطنين، وتوقيع العقوبات على المخالفين لهذه التعليمات وفى نفس السياق، يناشد محافظ بورسعيد بالالتزام بالتعليمات التى تقرها الحكومة المصرية بشأن مواجهة فيروس كورونا منعا لانتشار العدوى.

كما عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية لمراجعة عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية رفع الوعي الصحي بين جميع العاملين، وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، لمكافحة الفيروس المستجد، واطمأن المحافظ لسلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وكان اللواء عادل الغضبان قد أصدر عدد من القرارات في وقت لاحق تضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا منها تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والأحياء والمديريات، وكذلك تخفيض ٧٥%من قوة العاملين وتعليق العمل بالبصمة الإلكترونية ومنع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار، وكذلك تكثيف الحملات لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة.

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية لمراجعة عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية رفع الوعي الصحي بين جميع العاملين، وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، لمكافحة الفيروس المستجد، واطمأن المحافظ لسلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وكان اللواء عادل الغضبان قد أصدر عدد من القرارات في وقت لاحق تضمن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا منها تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والأحياء والمديريات، وكذلك تخفيض ٧٥%من قوة العاملين وتعليق العمل بالبصمة الإلكترونية ومنع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار، وكذلك تكثيف الحملات لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة.