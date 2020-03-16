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محافظ الوادى الجديد: بدء تنفيذ قرار تحويل فوسفات أبو طرطور لمنطقة حرة

الإثنين، 16 مارس 2020 07:00 ص
محافظ الوادى الجديد: بدء تنفيذ قرار تحويل فوسفات أبو طرطور لمنطقة حرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل منطقة فوسفات مصر لمنطقة حرة والذي سيساهم بشكل كبير فى توفير نفقات الانشاء والتشغيل وكذا تصدير مايقرب من 500 ألف طن سنويا إلى مليون طن سائل، مؤكدا أن خضوع المجمع لمظلة المناطق الحرة سيوفر نحو 150 مليون دولار سنويا لخزينة الدولة .

وأضاف الزملوط في تصريح خاص، أنه من المقرر البدء في تنفيذ مصنع أنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة بداية أبريل المقبل، ليكون رابع أكبر مصنع علي مستوي العالم في حجم الإنتاج، مؤكدا أن المصنع ستتولى شركة صينية تنفيذه في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة حوالى 842 مليون دولار بالتعاون مع شركة فوسفات مصر، والتحالف الصيني (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية، وشركة "ونجفو" المحدودة، والذى يتمتع بخبرة عالمية في هذا المجال.
 
وكان قد شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الثلاثاء24 ديسمبر 2019، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسفير الصيني بالقاهرة، لياو لى تشانج، توقيع عقد إنشاء مشروع "مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك"، في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.
 
وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، مليار دولار، بطاقة إنتاجية حوالى مليون طن سنوياً، بغرض إنتاج حامض الفوسفوريك، الذي يعتبر المادة الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة، وسيتم إقامته داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع، ومساحة تخزين تبلغ 3 ملايين متر مربع، ويتبع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، التي ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع.
 
كما جري توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية حوالى 500 ألف طن سنوياً، بما يعادل نصف الكمية المتوقع إنتاجها من المشروع، مع شركة "وينجفو" المحدودة الصينية (WENGFU)، أحد أطراف التحالف الصيني والتي تعد أحد أكبر منتجي الصناعات الفوسفاتية في العالم.
 

 


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