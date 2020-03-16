اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة

الإثنين، 16 مارس 2020 07:57 م
محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 21 مليون جنيه ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى ، ويقع علي مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، وسيتم الإنتهاء من أعمال التطوير خلال أربعة أشهر، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ علي صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

ومن جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

ورافق المحافظ في الجولة الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، واللواء هشام عبد السلام مدير إدارة التنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبري، والمهندس أحمد الشيخ مدير عام الإشراف علي التنفيذ بالجهاز، ونجوي العشيري رئيس حي غرب شبر الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية.

فيما تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موقع طريق  شركات البترول بمسطرد الجاري تطويره بداية من نزلة الطريق الدائري بمدينة الخصوص مرورا بمنطقة مسطرد تمهيدا لافتتاح شركة القاهرة للتكرير بعد تطويرها.

وأكد المحافظ، أن قيمة تطوير المنطقة  تبلغ 90 مليون جنيه، حيث يبدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة،  كما تتم إزالة العشوائيات التي توجد بها ما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولي هذا المشروع كاملا.

كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية من البر الشرقي ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كم.

ومن جانبه كلف المحافظ المهندسين بالموقع بتكثيف الأعمال وزيادة عدد المعدات والعمل بنظام النوبتجيات حتى يتم الانتهاء من تطوير الطريق في أقرب وقت وفي المواعيد المحددة.

 

 


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