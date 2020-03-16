محافظ السويس يقرر منع تقديم الشيشة بالمقاهى للوقاية من "كورونا"

السويس – السيد فلاح

قرر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، منع تقديم الشيشة بالمقاهي وكافتيريات الموجودة بجميع أحياء محافظة السويس .

وأكد محافظ السويس، علي مديرية الأمن وشرطة المرافق والأحياء سرعة تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وقال، اللواء عبد المجيد صقر، إن تلك الإجراء يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها محافظة السويس لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موجها مديرية الصحة بتكثيف العمل والبدء بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والمديريات ودور العبادة والتوعية المستمرة والارشادات للمواطنين لكيفية التعامل وأسلوب الوقاية بمنازلهم وأماكن عملهم واتباع أساليب النظافة العامة وتطبيق توجيهات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ السويس لفريق العمل القائم بأعمال التطهير للمنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا والذي بدأ بتطهير ديوان عام المحافظة لتكون انطلاقة لمكافحة الفيروس، بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة والضبع ناشد، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وفريق إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالسويس.

وأكد "صقر"، علي أهمية الحفاظ علي أن تستمر محافظة السويس خالية من الفيروس، مشددًا علي الجميع بتطبيق الطرق الاحترازية والوقاية وتوفير كافة الأدوات الوقائية بجميع المنشآت الحكومية.

وقدم محافظ السويس الشكر لفريق من إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة والسكان برئاسة الدكتورة سوزان جميل، مدير عام الإدارة علي جهدهم في التوعية وتطهير المنشآت من خلال خطة وزارة الصحة لمواجهة الفيروس. السويس.