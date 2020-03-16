اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 05:57 م
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محافظ أسيوط يناقش أعمال الرصف والتجميل والنظافة بحى شرق وغرب

الإثنين، 16 مارس 2020 05:04 م
محافظ أسيوط يناقش أعمال الرصف والتجميل والنظافة بحى شرق وغرب جانب من الاجتماع
أسيوط ضحا صالح

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل لائق وأفضل بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشدداً على تنفيذ أعمال الرصف بحى شرق وحى غرب أسيوط طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً والعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة النضافة وتنفيذ أعمال التجميل بهما مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع وحدة الرصف بالمحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطة العام المالى للمحافظة؛ وبحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، المهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حى غرب، وايمن محروس رئيس حى شرق، وأسامة أحمد محمد مدير وحدة الرصف بالمحافظة، وحسن محمد ابراهيم مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ إن الاجتماع قد ناقش الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2019 / 2020 تزامناً مع انتهاء الربع الثالث للعام المالى والإجراءات التى يتم اتخاذها استعداداً لبدء الربع الرابع والأخير من العام المالى الحالى وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقاً ومتابعتها ميدانيًا، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات بالتخطيط والموازنة على مستوى المحافظة بتسكين المشروعات وتنفيذها خلال العام المالى الحالى طبقاً لما مخطط له دون تقاعس.


محافظ أسيوط

اخبار مصرية

رصف طريق

الخطه الاستثماريه

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