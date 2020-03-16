لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

كتب لؤى على

ما حكم الصلاة منفردا خلف الإمام ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالأتى: أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مع الكراهة على الراجح من أقوال الفقهاء بدليل أن أبا بكرة جاء ورسولُ الله راكعٌ، فركعَ دونَ الصفِّ، ثمَ مشى إلى الصف، فلمَّا قضى النبي- صلى الله عليه وسلم -صلاتَه قال: "أيكم الذى ركع دون الصف ثمَ مشى إلى الصف؟ " فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "زادَكَ اللهُ حِرصاً ولا تَعُد" سنن أبى داود (2/ 20) فلما لم يأمره النبى بالقضاء دل على أن ما فعله قد أجزأه عن صلاته وقوله ولا تعد يكون للكراهة .



واختلف الفقهاء فيمن يأتى بعد اكتمال الصف، والأولى أن يصلى منفردا ولا يجذب أحدا من الصف الذى قبله ، وهذا لا يشمله النهى عن الانفراد خلف الصف لأنه لم يتعمد الانفراد ، ولأنه لو جذب واحدا إلى نفسه لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقع الخلل فى الصف الذى قبله.



وكان قد اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السادسة لأعضاء الفتوى باللجان الفرعية بالمحافظات، بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف؛ لأجل تأهيل أعضاء اللجان فى المحافظات وتنمية مهاراتهم فى مجال الإفتاء لتفعيل دورهم فى نشر الوسطية بين الناس ودعم خطط الأزهر الشريف فى مواجهة فوضى الفتاوى المضللة.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، أن ورش العمل تعرضت للخلافات المذهبية وكيفية التعامل معها والتوفيق بينها، مما يجعل المفتى على دراية بأثر تغير الزمان والمكان والحال والأشخاص على الفتوى.



وأضاف عياد أن الورش تركز على الممارسة العملية لصناعة الفتوى، والتعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية، على يد نخبة متميزة من أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، وذلك فى إطار تنفيذ توجهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر.



وأوضح الأمين العام، أن الورش تستهدف تطبيق المنهجية العلمية فى تحرير الفتاوى من خلال دلالات النصوص الشرعية، وإدراك المتغيرات الحياتية، ووضع الحلول التى تتناسب مع مقاصد الشريعة.

