اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كل ما تحتاج لمعرفته عن توقف التنفس أثناء النوم وأسبابه

الإثنين، 16 مارس 2020 05:00 ص
كل ما تحتاج لمعرفته عن توقف التنفس أثناء النوم وأسبابه توقف النفس اثناء النوم
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب شائع يحدث للكثيرين خلال  فترة النوم، فيتوقف فيه تنفس الفرد بشكل متكرر وتشمل الأعراض النعاس أثناء النهار والشخير العالي والنوم المضطرب، وللتعرف أكثر عليك قراءة هذه الأسطر وفقا لموقع " medicalnewstoday."...

أوضح التقرير، أنه يمكن أن يحدث التوقف غير الطوعي في التنفس إما من  مجرى الهواء المسدود أو نتيجة لوجود  مشكلة خاصة بالإشارة في المخ، فمعظم المصابين بهذه الحالة لديهم النوع الأول من توقف التنفس أثناء النوم (OSA)، أما  توقف التنفس أثناء النوم بسبب مشكلة الإشارة فيعرف باسم توقف التنفس أثناء النوم المركزي (CSA).

201712060253155315

وأشار التقرير، أن الشخص سوف يتوقف عن التنفس بشكل متكرر طوال النوم، و بمجرد فتح مجرى الهواء أو تلقي إشارة التنفس ، قد يتنشق الشخص أو يأخذ نفسًا عميقًا  أو في بعض الأحيان يتعرض للشعور والإصابة بالاختناق، ولكن توقف التنفس أثناء النوم دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ، مثل أمراض القلب والاكتئاب،  كما يمكن أن يترك الشخص يشعر بالنعاس ، مما يزيد من خطر الحوادث أثناء القيادة أو العمل.

وقدم التقرير بعض الحقائق السريعة عن توقف التنفس أثناء النوم، ومنها:
 

-حوالي 1 من كل 5 أشخاص بالغين لديهم أعراض خفيفة من توقف التنفس أثناء النوم (OSA) ، بينما يعاني واحد من كل 15 من أعراض متوسطة إلى شديدة.

-يعاني ما يقرب من 18 مليون أمريكي من هذه الحالة ، لكن تم تشخيص 20٪ منهم فقط وعلاجهم.

-النساء بعد انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث لديهن خطر متزايد من OSA.

-توقف التنفس أثناء النوم هو عامل خطر مستقل لارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

-في حين أن توقف التنفس أثناء النوم أكثر انتشارًا في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق ، إلا أنه يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار ، بمن فيهم الأطفال.

download

كيف يمكن علاج هذه المشكلة؟..أشار التقرير أن أحد خيارات العلاج هو العلاج CPAP ، حيث يتم دفع الهواء من خلال قناع للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم، فتوقف التنفس أثناء النوم هو مشكلة شائعة مرتبطة بانخفاض الصحة العامة وزيادة خطر حدوث مضاعفات تهدد الحياة ، مثل حوادث السيارات وصعوبة التركيز والاكتئاب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

 


توقف التنفس

توقف التنفس اثناء النوم

أسباب توقف التنفس اثناء النوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً

هل الشيشة تنقل فيروس كورونا على المقاهى؟.. الصحة تجيب

هل الشيشة تنقل فيروس كورونا على المقاهى؟.. الصحة تجيب

صور.. وزير الكهرباء يخضع لفحص كورونا قبل دخول مبنى الوزارة

صور.. وزير الكهرباء يخضع لفحص كورونا قبل دخول مبنى الوزارة

تعليم القاهرة: قناة تعليمية تنقل المناهج من ثالثة ابتدائى حتى ثالثة ثانوى

تعليم القاهرة: قناة تعليمية تنقل المناهج من ثالثة ابتدائى حتى ثالثة ثانوى

بدائل التعليم بعد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما.. فيديو

بدائل التعليم بعد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما.. فيديو

فاتورة القصر.. كم تحصل العائلات الملكية بأوروبا من أموال الشعب؟.. CNN: بريطانيا تحتل الصدارة بـ 103 مليون دولار تليها موناكو وهولندا.. والعائلة الملكية فى ليشتنشتاين لا تحصل على تمويل من دافعى الضرائب

فاتورة القصر.. كم تحصل العائلات الملكية بأوروبا من أموال الشعب؟.. CNN: بريطانيا تحتل الصدارة بـ 103 مليون دولار تليها موناكو وهولندا.. والعائلة الملكية فى ليشتنشتاين لا تحصل على تمويل من دافعى الضرائب

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة