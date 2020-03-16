كل ما تحتاج لمعرفته عن توقف التنفس أثناء النوم وأسبابه

فاطمة ياسر

توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب شائع يحدث للكثيرين خلال فترة النوم، فيتوقف فيه تنفس الفرد بشكل متكرر وتشمل الأعراض النعاس أثناء النهار والشخير العالي والنوم المضطرب، وللتعرف أكثر عليك قراءة هذه الأسطر وفقا لموقع " medicalnewstoday."...

أوضح التقرير، أنه يمكن أن يحدث التوقف غير الطوعي في التنفس إما من مجرى الهواء المسدود أو نتيجة لوجود مشكلة خاصة بالإشارة في المخ، فمعظم المصابين بهذه الحالة لديهم النوع الأول من توقف التنفس أثناء النوم (OSA)، أما توقف التنفس أثناء النوم بسبب مشكلة الإشارة فيعرف باسم توقف التنفس أثناء النوم المركزي (CSA).

وأشار التقرير، أن الشخص سوف يتوقف عن التنفس بشكل متكرر طوال النوم، و بمجرد فتح مجرى الهواء أو تلقي إشارة التنفس ، قد يتنشق الشخص أو يأخذ نفسًا عميقًا أو في بعض الأحيان يتعرض للشعور والإصابة بالاختناق، ولكن توقف التنفس أثناء النوم دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ، مثل أمراض القلب والاكتئاب، كما يمكن أن يترك الشخص يشعر بالنعاس ، مما يزيد من خطر الحوادث أثناء القيادة أو العمل.

وقدم التقرير بعض الحقائق السريعة عن توقف التنفس أثناء النوم، ومنها:



-حوالي 1 من كل 5 أشخاص بالغين لديهم أعراض خفيفة من توقف التنفس أثناء النوم (OSA) ، بينما يعاني واحد من كل 15 من أعراض متوسطة إلى شديدة.

-يعاني ما يقرب من 18 مليون أمريكي من هذه الحالة ، لكن تم تشخيص 20٪ منهم فقط وعلاجهم.

-النساء بعد انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث لديهن خطر متزايد من OSA.

-توقف التنفس أثناء النوم هو عامل خطر مستقل لارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

-في حين أن توقف التنفس أثناء النوم أكثر انتشارًا في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق ، إلا أنه يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار ، بمن فيهم الأطفال.

كيف يمكن علاج هذه المشكلة؟..أشار التقرير أن أحد خيارات العلاج هو العلاج CPAP ، حيث يتم دفع الهواء من خلال قناع للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم، فتوقف التنفس أثناء النوم هو مشكلة شائعة مرتبطة بانخفاض الصحة العامة وزيادة خطر حدوث مضاعفات تهدد الحياة ، مثل حوادث السيارات وصعوبة التركيز والاكتئاب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.