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تعرفي على أفضل العلاجات الطبيعية لأعراض انقطاع الطمث

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:00 ص
تعرفي على أفضل العلاجات الطبيعية لأعراض انقطاع الطمث انقطاع الطمث
فاطمة ياسر

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سن اليأس، أو فترة انقطاع الطمث أي الدورة الشهرية، تعد من أصعب الفترات التي تطرق علي حياة المرأة، لأنها تتعرض للعديد من العوامل الغريبة بالنسبة لها كالهبات الساخنة في الجسم، وتقلبات المزاج الشديدة، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي أفضل العلاجات والنصائح الطبية للتخلص من أعراض انقطاع الطمث، وفقا لموقع "the healthy".

وأكد التقرير، أن تناول الأطعمة النباتية كالخضروات الطازجة والفواكه والبقوليات،  والمواد الغذائية التي تساعد على تحقيق التوازن بين الهرمونات الخاصة بك على الرغم من تراجع مستويات هرمون الاستروجين، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساهم انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في فقدان  صحة العظام وتزيد من ظهور أعراض هشاشة العظام، ولذا عليك الإكثار من تناول بعض الخضروات الورقية كاللفت، والسبانخ، والقرنبيط  فهي أطعمة غنية بالكالسيوم الطبيعي مما يساعد  على تعزيز هذا العنصر في الجسم، وأيضا يحافظ علي صحة العظام.

ونصح التقرير بتناول  بذور الكتان، حيث أنها لها تأثير  ملحوظ  في توازن الهرمونات بالجسم، وقد يساعد في التقليل  من الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث،  كالهبات الساخنة وبطيء الأمعاء، والتقلبات المزاجية،  ولذا عليك طحن بذور الكتان، وتناول ملعقتين كبيرتين يوميًا منه عن طريق إضافتها إلى العصائر أو اللبن أو الزبادي أو السلطات .

وشدد التقرير، علي ضرورة الحد من الكافيين والكحوليات  لأنها قد تؤدي إلى  زيادة ظهور الأعراض، كالهبات الساخنة والتعرق الليلي،  وأيضا نصح التقري بضرورة التحرك أي ممارسة أي نشاط يومي، كالمشي، أو ممارسة الرياضة،  فهذه الحيل تحافظ علي صحة العظام، وأيضا تخلصك من الوزن الزائد، بالإضافة إلي أنها تقوي القلب، والعظام.

وأشار التقرير، إلى أنه يمكنك حجز جلسة الوخز بالإبر، فالأبحاث الحديثة  تشير إلى أنها تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، وتشير بعض النساء إلى انهن  انخفض لديهن الشعور بالتوتر  وشدة الهبات الساخنة والتعرق الليلي. عند التفكير في الوخز بالإبر فعليك البحث عن طبيب مؤهل، فهذه الجلسات تحدد حسب كل مريض، وحسب الاستجابة الخاصة بالجسم.


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