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قرقاش: خطاب محمد بن زايد عن كورونا كلمات واثقة ومطمئنة من قائد استثنائي

الإثنين، 16 مارس 2020 03:55 م
قرقاش: خطاب محمد بن زايد عن كورونا كلمات واثقة ومطمئنة من قائد استثنائي الدكتور أنور قرقاش
كتبت ريهام عبد الله

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حضر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، "البرزة الأسبوعية"، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وأشاد بالترتيبات التي تراعى منهجية تصدى الإمارات لفيروس كورونا.

وقال قرقاش،" كلمات واثقة ومطمئنة من قائد استثنائي، إحاطة بوخالد تتضمن إشادة تقدير مستحقة للقطاع الصحي، والتزام واضح بالمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة".

وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر،"في البرزة الأسبوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والترتيبات التي تراعي منهجية تصدي الإمارات لفيروس الكورونا، كلمة سموه تؤكد أن العالم سيتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وتشيد بالاستجابة الوطنية الممنهجة لدولة الإمارات وخطواتها الاستباقية".

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 

واستمر،"كلمات واثقة ومطمئنة من قائد استثنائي، إحاطة بوخالد تتضمن إشادة تقدير مستحقة للقطاع الصحي، والتزام واضح بالمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ودعوة لمراجعة بعض العادات الاجتماعية، قيادة خيّرة ووطن كريم ودولة قادرة؛ هذه يا إخواني إماراتنا".

ووصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، إن أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم اختبار قاسٍ لم يشهده النظام الدولي طوال القرن المنصرم.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم: "أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم اختبار قاسٍ لم يشهده النظام الدولي طوال القرن المنصرم".

وأكد، أن التعاون والتكاتف والعمل المشترك منهجنا على المستوى الدولي والوطني، واثقون من النجاح برغم صعوبة المرحلة، وسلاحنا الالتزام بالإجراءات الوطنية والتفاؤل والثقة".

وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس 2020م وحتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 من الانتشار في الدولة، وفق البيان الإماراتية.


أنور قرقاش

محمد بن زايد

برزة محمد بن زايد

تويتر

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