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فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة قنا لمدة 5 ساعات .. غدا

الإثنين، 16 مارس 2020 04:22 م
فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة قنا لمدة 5 ساعات .. غدا محول كهرباء - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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أعلنت هندسة كهرباء قنا، فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة قنا هى " الشباب والرياضة – بنك القاهرة - السنترال – مدينة العمال – نزل الشباب - بنزايون – سوق ليبيا- حوض عشرة – منطقة الكافيتريا – الابنية التعليمية – منطقة كهرباء الريف – مجلس الدولة – ترعة الاكثار- نجع ابراهيم خليل – نجع جريو – نجع منصور – المخبز الالى – كلية الدراسات " وذلك غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا،وسيتم عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة .

فى سياق أخر شنت مديرية أمن قنا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا، ومديرية التربية والتعليم، اليوم، حملة موسعة على مراكز الدروس الخصوصية فى مراكز قنا ، وتمكنت الحملة من إغلاق 15 مراكز للدروس الخصوصية فى مدينة قنا ، فيما تواصل الحملات فى مراكز قنا جهودها لغلق مراكز الدورس الخصوصية، ولم يتم حصر عددها فى المراكز الأخرى التابعة للمحافظة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طالب وزارة الداخلية بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة ، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية ، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين ، تبدأ من اليوم الأحد ، لمواجهة خطر فيروس كورونا .

 


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