طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات ودافئ فى البحرين

كتب وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث سيكون الطقس دافئاً وغائماً جزئياً أحياناً ويكون رطباً خلال الليل، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين غائمة الى غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق نجران

وإليكم التفاصيل...



السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة الى غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق نجران، عسير، جازان. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله دافئاً وغائماً جزئياً أحياناً ويكون رطباً خلال الليل.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 28 مئوية والصغرى 18 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 90 % والصغرى 30 %.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً على البحر خلال الليل، الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:47 المد الثانى عند الساعة 06:10 الجزر الأول عند الساعة 12:28 الجزر الثانى عند الساعة 23:14 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.