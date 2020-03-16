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طارق شوقى: تمديد فترة الإجازة مجددا قرار الدولة وليس قرار وزيرا واحدا

الإثنين، 16 مارس 2020 10:52 م
طارق شوقى: تمديد فترة الإجازة مجددا قرار الدولة وليس قرار وزيرا واحدا الدكتور طارق شوقي
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة مستعدة بسيناريوهات حال تمديد تعليق الدراسة لما بعد الأسبوعين، وتابع:"القرار قد يتم تمديده.. تمديد فترة الإجازة مجددا قرار الدولة وليس قرار وزير واحد"، لافتاً إلى أنه يفضل إعادة الدراسة مرة أخرى بعد أسبوعين، موضحا أن امتحانات نهاية العام في موعدها يونيو المقبل.

أضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "القاهرة الآن"، أن امتحانات التعليم الفني في موعدها أيضاً، مشيراً إلى أن الوزارة لديها سيناريوهات مدروسة لتعقيم اللجان خلال امتحانات نهاية العام، وتابع:" الفصول سيتم تعقيمها وتكون تحت إشراف وزارة الصحة خلال".

ودعا وزير التربية والتعليم، الجميع لتقليل الاختلاط لمواجهة خطر فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة لا تعاند مع أوليا الأمور وهمنا مصلحة الطالب، وتابع:" إنجاح الطالب بنتيجة السنة السابقة في وقت الأزمات عبث.. كان هناك حل عكسي لمواجهة كورونا بإطالة اليوم الدراسي".

واستكمل وزير التربية والتعليم لن نكرر مأساة الكتب الخارجية في النظام القديم مع النظام الإلكتروني.

 

 


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التربية والتعليم

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لميس الحديدى

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