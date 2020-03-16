ضبط 3 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بشرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة تموين شرق بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود ولردع المخالفين، وبتعليمات مباشرة من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط ومصادرة 3 طن سولار خارج محطات الوقود، قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

فيما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية أكثر من 128طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمخزن عطارة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة العطارة "غير مرخص"بدائرة مركز شرطة الخانكة لحيازته كمية قدرها 128,080طن سلع غذائية "لبن بودرة، جوز هند، عين جمل، عرق سوس، كاجو، مشمش مجفف، كاكاو، سمسم" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام .