المنوفية - محمود شاكر

تمكن الدكتور صابر حسن سلام، مدير الإدارة البيطرية بأشمون فى المنوفية، من ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة قبل ترويجها على المواطنين.

وأكد سلام فى تصريحات خاصة، أنه أثناء قيامه بالتجول بقرية ساقية أبو شعرة التابعة للمركز تمكن من ضبط كمية من اللحوم لعجل جاموس مقطع ويقرب من 120 كيلو جرام غير صالح.

وأوضح سلام أنه على الفور تم طلب إدارى لحماية اللحوم من السرقة، حتى يتم تحرير المحضر الذى حمل رقم 12173 لسنة 2020، لافتا إلى أن ذلك يأتى تطبيقا للمادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 والقرار الوزارى 517 لسنة 1986 .

وأكد سلام أن مواجهة تلك المخالفات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، ومن أجل التأمين الكامل للطعام والسلع التى يستخدمها الإنسان والحفاظ على صحته من أى أمراض من الممكن ان تسببها تلك المخالفات .

وكانت شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملات مكبرة، أسفرت بالمرور على 150 منشأة صحية خلال شهر فبراير، وتم فحص 6 شكاوى للمواطنين، وتم الرد على الجهات المعنية وتمت المعاينة والموافقة على منح الترخيص لـ 37 منشأة مختلفة ، ومرور مفاجئ لـ 62 منشأه وإعادة فتح لـ 19 منشأة سبق غلقها ، واستصدار قرار غلق لـ 25 منشأة مخالفه للقانون ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور نصيف حفناوى ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وفى إطار خطة مديرية الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة المخالفة بنطاق محافظة المنوفية ، وضبط الأماكن غير المرخصة والمخالفة للقانون ، مما يعرض صحة المواطنين للخطر .

كما تم إجراء العديد من الحملات بالتعاون مع التفتيش الصيدلى وضبط وتحريز عدد متنوع من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير ، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، وأدوية محظور بيعها ، وتم تحرير محاضر شرطه بذلك ، كما تم إجراء عدة محاضرات توعية عن مرض الكورونا لبعض المستشفيات الخاصة بالمحافظة بالتعاون مع إدارة الترصد بالمديرية .



ضبط 120 كيلو لحوم غير صالحة بأشمون فى المنوفية