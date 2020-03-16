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صور.. إغلاق 100 مقهى بالوادى الجديد استجابة لقرار المحافظ لمواجهة كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 12:59 ص
صور.. إغلاق 100 مقهى بالوادى الجديد استجابة لقرار المحافظ لمواجهة كورونا
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن إغلاق أكثر من 100 مقهى على مستوى المحافظة بعد ساعات من قرار إغلاق أماكن التجمعات لمدة 15 يوماََ كإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا، حيث وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الشكر لأصحاب المقاهى على سرعة الاستجابة وتنفيذ قرار الغلق في إطار الإحساس بالمسئولية فى التصدى للفيروس القاتل.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قرر إغلاق جميع المقاهى ومراكز الدروس الخصوصية وصالات الأفراح واللياقة البدنية والألعاب الرياضية والبلاي ستيشن على مستوى المحافظة وذلك لمدة 15 يوماََ.
 
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أمس الأحد ، حيث أكد على أن هذا القرار يأتي كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا وحماية صحة المواطنين، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالقرار وتوقيع العقوبات على المخالفين وإبلاغ السلطات المختصة بالأماكن المخالفة، بالإضافة إلى دراسة تعويض العمالة المتضررة من هذا القرار.
 
كما قرر محافظ الوادى الجديد إغلاق جميع الحضانات ومكاتب تحفيظ القرآن وأي مراكز لتجمعات الأطفال على مستوى المحافظة سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للجمعيات كإجراء إحترازي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا مؤكدا على أن هذا القرار يأتي حفاظا على صحة وسلامة الأطفال، مشيراََ إلي أن القرار يسري بداية من غد الأحد 15 مارس الجارى ولمدة 15 يوماََ لحين التأكد من تطهير وتعقيم هذه المنشآت.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا ، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتباراً من اايوم الأحد الموافق 15 مارس
 
من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن العدد الذى تم الإعلان عن إصابته بفيروس "كورونا المستجد" والذى وصل إلى 109 حالات على مستوى الجمهورية، يتضمن فقط 7 طلاب فى مناطق متفرقة، أحدهم فى مدرسة بالزمالك تم الإعلان عنها، والباقى فى مدارس أخرى، هذا بناء على البلاغ الوارد من وزارة الصحة فى هذا الشأن خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم، أن ما تم اتخاذه من قرارات ، ما هى إلا إجراءات وقائية واحترازية، مشيراً إلى أن تلك القرارات لن تكون مفيدة إلا اذا استكملت خارج المدرسة، وذلك عن طريق منع الاختلاط خارج المدرسة، وتقليل التجمعات.
 
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم استغلال فترة تعليق الدراسة فى إجراء الصيانة الفورى للمنشآت التعليمية التى تأثرت من جراء ما شهدته البلاد مؤخراً من سوء فى حالة الطقس، ثم تطهيرها وتعقيمها.
 
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