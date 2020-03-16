صور .. أحياء الاسكندرية تعلن الحرب على الشيشة وتشن حملات مكثفة على المقاهى

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكثفة، لمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، والحد من انتشار فيروس الكورونا، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا، حيث شن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية، حملة تحت اشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة أول وبمتابعة أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى و مدير إدارة اشغال الطريق، وقامت حملة مساء الأحد مكونة من إدارة أشغال الطريق والإعلانات وادارة الرقابة والرصد البيئي بالحى بالتوجة الى المقاهى لرفع الاشغالات والتنبيه على منع شرب الشياش لمواجهه فيروس كورونا وقد تم التحفظ الاشغالات والشياش بكلا من ، شارع ملك حفني بحري، شارع إسكندر إبراهيم ، شارع البكباشى العيسوى

وأكد الحى على أن الحملات مستمرة في نطاق الحى للحد من انتشار فيروس الكورونا حرصا على سلامة المواطنين

من جهه أخرى قام حى الجمرك بمشاركة مبادرة مجموعة شباب اسكندريةالجديدة بشن حملة للقضاء على الشيشة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمقاهي حي الجمرك برعاية المحافظ لواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، و نجوى امين رئيس حي الجمرك و النقيب ياسر رجب رئيس مرافق الجمرك و حمدي وكيل اشغال الطريق بالحي

وتم المرور على عدد كبير من المقاهي والكافيهات الكبرى في نطاق الحي وقد اسفرت الحملة على التحفظ على عدد 94 شيشة في أول ايام الحملة وتم ايضا غلق عدد من السناتر التعليمية وبعض الحضانات الخاصة المرخصة والغير مرخصة ومحلات العاب البلاي ستيشن برعاية حي الجمرك

وكانت أعلنت محافظة الاسكندرية ، إتخاذ الإجراءات الاحترازية ، لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" ، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وأكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها الحرص علي سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية تم مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر ، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة ، التنبيه بتطهير الكنائس والأديرة للتأكيد على النظافة والمرور الدوري يوميا ، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.