صحة كفر الشيخ: لا وجود حالات إيجابية بكورونا.. وحملات لتطهير المساجد

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه لا يوجد أى حالات إيجابية لفيروس الكورونا المستجد فى محافظة كفر الشيخ حتى تاريخه.

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة الوزارة، أنه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يومياً بمنازلهم لمدة 14 يوم فترة الحضانة من قبل إدارة الأمراض المعدية والترصد ومن خلال فرق الوقائي بالإدارات الصحية وأن أى حالة يظهر عليها الأعراض يتم عزلها فوراً بإحدى مستشفيات الإحالة.

وأهابت الدكتورة سوسن سلام، المواطنين بكفر الشيخ تحرى الدقة قبل تداول أى خبر وخصوصاً في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

ومن جانبة قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، انه أصدر التوجيهات إلى جميع مديري الإدارات، بتدشين حملة التطهير والنظافة بجميع المساجد بالكلور والمواد المطهرة ، مشيداً بالروح الطيبة، وتعاون رواد المساجد من خلال تزويدها بالمطهرات والمشاركة الفعالة في نجاح الحملة التي تستمر يوميا في جميع المساجد تحت اشراف مديري الادارات المختلفة .

وأضاف الفقي، أن من أعمال البر دفع الضرر عن الناس وعدم الحاق الأذى بهم، وأن روح التكاتف ليست غريبه على مجتمعنا لاسيما عندما تهددنا المخاطر.

وشدد الشيخ سعد الفقي، على جميع الأئمة بوقف كل الفعاليات والاحتفالات والاقتصار على أداء الصلوات الخمس، وخطبه الجمعة ،مؤكدا على تفعيل قرار الدكتور مختار جمعه، وزير الاوقاف بأن تكون الخطبة 15دقيقه فقط مع الالتزام بعنوان خطبه الوزارة.

وقال الفقي، إنه قرر وقف العمل بدور المناسبات والمدارس القرآنية والعلمية ومكاتب التحفيظ ولحين صدور تعليمات اخري من الوزارة ،وان فريق التفتيش والمتابعة يجوب القرى والنجوع لمراقبة تنفيذ التعليمات بكل دقة.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ أنه تم تأجيل الدراسة بجميع مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف لمدة أسبوعين اتساقا مع تأجيل الدراسة بالمدارس سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه .