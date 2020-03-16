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سيبها علينا.. مأساة عامل غارم بسوهاج مهدد بالسجن ويناشد مساعدته.. صور

الإثنين، 16 مارس 2020 05:00 ص
سيبها علينا.. مأساة عامل غارم بسوهاج مهدد بالسجن ويناشد مساعدته.. صور العامل البسيط ومحرر اليوم السابع
سوهاج – عمرو خلف

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مأساة حقيقية يعيشها عامل بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج بعد تهديده وتعرضه للسجن خلال أيام قليلة حيث وعليه ديون شهرية لسداد زواج ابنته الكبرى.

حسين حربى عباس 45 سنة عامل لديه 5 أبناء 4 فتيات وولد صغير يعيش يوميا فى قلق وترقب فهو مهدد بالسجن خلال أيام قليلة حيث أن ظروفه المادية تحت الصفر فقد اقترض مبلغا من أحد البنوك يقدر بـ 60 ألف جنيه كما أن عليه ديون لسداد زواج ابنته الكبرى ولا يملك أى شىء.

انتقل "اليوم السابع" إلى مركز المنشاة بمحافظة سوهاج  والتقى حسين حربى والذى تحدث بحزن وقال انه قام ببناء منزل صغير 74 مترا على أرضه الزراعية منذ فترة إلا أنه فوجئ بتحرير محضر ضده من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة ومديرية الزراعة وتم تغريمه 10 آلاف جنيه وتم الحكم عليه بشهر حبس ثم قام بعمل معارضة استئنافية وتم الحكم عليه بالحبس عامين و100 ألف جنيه غرامة، بالإضافة إلى أنه اقترض مبلغ 60 ألف جنيه من أحد البنوك ويدفع شهريا ألف جنيه أيضا قسطا كثمن شراء تروسيكل للإنفاق على أسرته بالإضافة إلى ديونه التى لم يستطع سدادها حتى الآن .

ويناشد حسين المسئولين وأهل الخير مساعدته فى سداد الغرامة المقررة عليه وسداد ديونه، حيث إنه مهدد بالسجن وهو العائل الوحيد لأسرته ولا يجد من ينفق على الأسرة. 

للتواصل ت رقم 01284410038


 

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سوهاج

المنشاة

الوحدة المحلية

الارض الزراعية

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