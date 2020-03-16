اليوم السابع
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سوق دبى المالى يغلق قاعة التداول لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 03:35 م
سوق دبى المالى يغلق قاعة التداول لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا حسن السركال الرئيس التنفيذى للعمليات ورئيس قطاع العمليات فى سوق دبى المالى
كتب هانى الحوتى

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أعلن سوق دبى المالي، عن إغلاق قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء مؤقتاً ابتداءً من اليوم الإثنين، ولحين إشعار آخر، وذلك فى إطار حرصه على الصحة العامة لكافة المتعاملين والموظفين، ومواكبةً للإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى الإمارات لاحتواء فيروس كوروناCOVID-19 .
 
وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذى للعمليات ورئيس قطاع العمليات فى سوق دبى المالى، إن الإغلاق المؤقت لقاعة التداول لا يؤثر بأى حال على استمرار أنشطة التداول فى السوق، حيث يمكن للمستثمرين مواصلة نشاطهم كالمعتاد من خلال القنوات الالكترونية والذكية ومن خلال التواصل مع شركات الوساطة المعتمدة فى السوق، كما يمكنهم تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبى المالي، والتى يمكن الوصول إليها من خلال تحميل تطبيق الخدمات الذكية لسوق دبى المالى والموقع الإلكترونى www.dfm.ae..
 
وأضاف: "فى ظل هذا الإجراء المؤقت سيقتصر دخول قاعة التداول فى سوق دبى المالى على موظفى شركات الوساطة المعتمدة فى السوق ممن تتواجد مكاتبهم داخل القاعة."
 
وحث السوق المتعاملين على إنجاز معاملاتهم عبر القنوات الذكية التى يوفرها فى إطار استراتيجية "البورصة الذكية" التى تواكب رؤية القيادة بشأن التحول الرقمي، بما فى ذلك تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات الخدمات الالكترونية المتعددة، والتى تتيح لهم متابعة استثماراتهم فى السوق وإنجاز معاملاتهم بأعلى درجات السلاسة والفعالية والأمان.
 
وأشار السركال إلى أن سوق دبى المالى يمتلك الحلول التقنية المتطورة والكفيلة بتزويد المتعاملين فى السوق بأفضل الخدمات، حيث أنجز فى الأسبوع الماضى وبنجاح كبير تجربة فنية للعمل عن البعد أثبتت قدرته الفائقة على مواصلة القيام بدوره الحيوى أياً كانت المستجدات.
 

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