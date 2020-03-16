سائق يشرع فى قتل زميله للخلاف على أولوية تحميل الركاب بشبرا الخيمة

مزق سائق جسد زميله بقطعة زجاج بدائرة قسم أول شبرا الخيمة للخلاف علي أولوية تحميل الركاب تم نقل المصاب لمستشفي ناصر العام وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "م ر ح " 17سنه، سائق بموقف ( إمبابه / شبرا ) دائرة القسم ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمه مصاب بجرح طعني أعلى العضد الأيسر وتم تحويله لمستشفى الساحل بالقاهرة للعلاج.
جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بالانتقال والفحص وسؤال صديق المصاب المدعو"ع ا م " 26سنه، سائق، قرر بقيام المدعو" ن م ا " 44 سنه،سائق ومقيم دائرة القسم بالتعدى على صديقه المصاب بالضرب بقطعة زجاج محدثاً إصابته وذلك بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالموقف .
تمكن ضباط المقدم أحمد عسر رئيس وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4606 جنح قسم شرطة أول شبرا الخيمه لسنة 2020م وتولت النيابة التحقيق.
كما لقي عامل مصرعه إثر مشاجرة بين صاحب محل زجاج ونجله بسب اصطدام المجنى عليه بأحد الواح زجاج خاصة بالمتهمين، فقاموا بالتعدى عليه بقطعة زجاج أودت بحياته تم نقل المتوفي للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث قسم شرطة العبور ،بورود بلاغ من الاهالي بحدوث مشاجرة ومتوفي بالحي الاول بين كلا من طرف اول "ا.ع.ا"21سنه، عامل دليڤري مقيم العبور توفي إثر إصابته بجرح ذبحي بمنتصف الرقبه ، وطرف ثان: "ع.س.م"57 سنة، صاحب محل زجاج مقيم الحي الأول، ونجله "ا.ع.س"26 سنة، عامل بمحل الزجاج مقيم الحي الأول إثر مشادة كلاميه بين الطرفين على اثر اصطدام الأول بأحد الواح الزجاج خارج المحل الخاص بالطرف الثاني ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثالث على الأول بقطعة زجاج مكسوره محدثا اصابته التي أودت بحياته ،تم ضبط الطرف الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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